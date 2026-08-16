Ghalibaf : Nous avons gagné la guerre tant sur le plan militaire que politique

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, lors d’une réunion avec un groupe de journalistes parlementaires tenue le dimanche soir 24 Mordad, après avoir félicité l’arrivée du mois de Rabi‘ al-Awwal, a déclaré : « Après avoir été informé de cet événement, malgré la situation de guerre, mais conformément à ma tradition constante, j’ai essayé de ne pas me priver de la présence parmi vous, chers frères et sœurs, et je vous remercie car, à juste titre, vous vous êtes illustrés tant dans la guerre de 12 jours que dans la guerre du Ramadan et vous avez accompli votre devoir. »

Ghalibaf a souligné : « Aujourd’hui, nous sommes dans une guerre déloyale à la tête de laquelle se trouvent l’Amérique et le régime sioniste, mais notre peuple s’est tenu et a combattu avec courage, virilité et sincérité, et moi, en tant que serviteur et en tant que frère familier des détails du travail, je dis de tout mon être que nous avons gagné cette guerre au sens véritable, tant sur le plan militaire que politique. »

Ghalibaf a précisé : « Dans l’une de mes interviews pendant la guerre, j’ai indiqué que je ne veux pas dire que nous avons détruit l’armée américaine et le régime sioniste, mais que l’Amérique et Israël nous ont attaqués avec des objectifs clairs et précis, avec 9 objectifs concrets, officiellement annoncés, écrits et répétés, mais qu’ils n’ont atteint aucun de ces objectifs à aucun niveau — c’est la plus grande défaite absolue de l’Amérique et du régime sioniste et une grande victoire pour nous. »

Il a qualifié le mémorandum d’accord entre l’Iran et l’Amérique de document de fierté et de victoire pour consolider le succès sur le plan diplomatique et a ajouté : « Cette victoire glorieuse sur les plans militaire et diplomatique a été réalisée grâce aux efforts du peuple éveillé, car c’est le peuple iranien qui, dès le premier jour, est entré en scène, et le noyau dur de 90 millions de personnes, avec toutes les sensibilités, religions, confessions et de toutes les ethnies, s’est levé au sens plein du terme et a défendu avec honneur la République islamique d’Iran, sa terre et sa révolution. »