État-major général des forces armées : Nous ne fléchirons pas jusqu'à la défaite totale des ennemis

Selon l’agence de presse ABNA, l’État-major général des forces armées commémore l’anniversaire du retour des glorieux prisonniers libérés et adresse ses félicitations à tous les combattants et à leurs familles respectées pour cette journée bénie.

La défense sacrée de huit ans est une page d’or de la fierté, de l’épanouissement, de la bravoure et de l’honneur des Iraniens, qui, dans l’histoire glorieuse de la Révolution islamique, est devenue le symbole de la confiance en soi, de l’amour de la liberté, de la lutte contre l’oppression, de la fidélité au guide religieux et de la clairvoyance pour ceux qui, répondant à l’appel du Guide suprême, ont résisté héroïquement à l’agression des ennemis de la Révolution islamique et ont donné tout leur sens à la dignité et à la puissance islamiques. Les prisonniers libérés brillent comme un joyau au sommet de cette époque. Aujourd’hui, 37 ans après ces années d’épopée et de sacrifice, l’héritage sacré et précieux de la constance et de la résistance légué par cette génération glorieuse est devenu un arbre vigoureux et profondément enraciné et est parvenu entre les mains de jeunes gens méritants et libres qui, répondant à l’appel du guide martyr (que son âme soit sanctifiée) et du grand guide de la Révolution islamique, Sa Sainteté l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei (que son ombre s’étende), font face à l’armée la mieux équipée du monde, l’Amérique criminelle, et ont mis à genoux ses dirigeants en faillite.

Ce patrimoine précieux et inestimable témoigne constamment de la recherche de la justice et de la lutte contre l’oppression du peuple héroïque et éveillé de l’Iran islamique, qui, pendant plus de 160 jours et nuits en soutien à ses enfants au sein des forces armées, a proclamé la vengeance pour le sang pur de son imam martyr et insiste sur la fermeté, la puissance et la résistance des forces armées face à la tyrannie et aux convoitises du système de domination mondiale et de l’arrogance internationale menée par l’Amérique terroriste.

L’État-major général des forces armées, tout en remerciant la volonté d’acier et la détermination ferme et inébranlable de la nation infatigable, patiente et éveillée de l’Iran islamique, l’assure qu’il ne fléchira pas jusqu’à la défaite complète des ennemis américano-sionistes dans la région, le rétablissement des droits de la nation héroïque iranienne et la capitulation de l’ennemi, et qu’il restera ferme face aux revendications légitimes du peuple et aux exigences de notre cher guide contre l’Amérique agressive.