« Bahreïn : trois ans de prison pour un jeune arrêté lors d’une manifestation en hommage au leader martyr de la Révolution »

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon les informations rapportées par les médias bahreïnis, un tribunal de Bahreïn a condamné Ali Hussein Jamil al-Jamri, habitant de la région de Bani Jamra, à trois ans de prison.

Les forces de sécurité bahreïnies avaient auparavant arrêté ce jeune homme le 4 mars 2026 alors qu’il se trouvait dans l’une des rues de la région de Bani Jamra.

D’après les médias bahreïnis, Ali Hussein al-Jamri a été arrêté alors qu’il participait à une manifestation de solidarité avec le leader martyr de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et de condamnation de son assassinat.

Cette nouvelle condamnation intervient dans un contexte de poursuite des restrictions visant les rassemblements et les manifestations politiques à Bahreïn.

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