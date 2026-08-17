Un responsable iranien à Reuters : Nous n’attendrons pas que les États-Unis prolongent le blocus

Selon l’agence de presse ABNA, citant Reuters, un haut responsable iranien a menacé qu’en cas d’absence de progrès dans les négociations avec les États-Unis, « nous adopterons une politique complètement agressive ».

Ce responsable a déclaré que Téhéran a fixé un délai de quelques semaines pour la mise en œuvre du mémorandum, puis a ajouté : « Nous n’attendrons pas que les États-Unis continuent de prolonger le blocus. »

Par ailleurs, le général « Yadollah Javani », adjoint politique du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, lors d’une interview spéciale en soirée hier, a déclaré : « Dans le décret du général de corps d’armée Ahmad Vahidi, en plus de la question de la dissuasion maximale, l’accent est mis sur une nouvelle approche ; désormais, toute action que nous entreprenons, même si elle a un caractère défensif, doit prendre une forme offensive. Le point important est que l’initiateur de la guerre est l’ennemi, et nos actions dans cette direction ont un aspect défensif, bien qu’elles puissent aussi revêtir une nature offensive – et c’est l’une des approches transformationnelles des forces armées. »