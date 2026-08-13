Ta'eb : La tentative américaine de nouvelle agression dans le détroit d'Ormuz a échoué

Selon l'agence de presse Abna, Hojjat al-Islam wal-Muslimin Hossein Ta'eb, nouveau chef de l'organisation Basij, s'est rendu ce matin dans la ville sainte de Qom pour rencontrer les marja' al-taqlid chiites et les savants religieux.

Lors de sa rencontre avec l'ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, membre du Conseil des experts du Guide et imam du vendredi intérimaire de Téhéran, il a déclaré : « Lors de la cérémonie grandiose des funérailles du leader martyr en Irak, avec la participation massive du peuple irakien, notre puissance régionale a été démontrée. »

Il a ajouté : « Les Américains ont vu la puissance de la Révolution islamique lors de cette cérémonie funéraire, et les Irakiens ont également déclaré qu'ils n'avaient pas imaginé qu'une telle foule assisterait à cette cérémonie. »

Le chef de l'organisation Basij a dit : « Les ennemis ont compris qu'ils ne peuvent calculer cette popularité d'un individu au sein de son peuple et des peuples de la région avec aucune formule, et cette popularité a été bien montrée au monde. »

Il a indiqué : « Pour briser ces formules, ils ont de nouveau déclenché une autre guerre dans le détroit d'Ormuz et ont tenté une nouvelle agression, mais grâce à Dieu, les Américains qui prétendent que les Iraniens n'ont ni force aérienne ni force navale, ont encore une fois échoué. »

Ta'eb a dit : « Aujourd'hui, vous voyez que le détroit d'Ormuz est sous la gestion et le contrôle de la République islamique, et notre pays poursuit sa route en toute sécurité. »