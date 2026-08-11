Haaretz révèle : Israël utilise les corps de 1700 martyrs comme outil dans les prochaines négociations

Selon ABNA, le journal israélien Haaretz, citant deux sources informées, a rapporté qu'au cours des discussions récentes au sein de la structure sécuritaire du régime sioniste, le nombre de corps de martyrs palestiniens détenus est estimé à environ 1700.

Haaretz a indiqué que l'objectif de la détention de ces corps est leur utilisation éventuelle dans de futures négociations dans le cadre des politiques sécuritaires et militaires d'Israël ; cette action pourrait révéler de nouvelles dimensions de l'approche de Tel Aviv concernant les corps des victimes de guerre.

À cet égard, David Zini, chef de l'Organisation et du Renseignement de la sécurité intérieure israélienne (Shabak), invoquant la possibilité de scénarios futurs dans lesquels des Israéliens pourraient être capturés ou portés disparus, a souligné la nécessité de continuer à détenir les corps des martyrs palestiniens ; l'armée israélienne partage également cette position.