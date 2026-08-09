Amir Jahanshahi : L'ennemi s'est agenouillé devant la volonté de la nation iranienne

Selon un reportage de l'agence de presse Abna, le général de brigade Ali Jahanshahi, commandant des forces terrestres de l'armée de la République islamique d'Iran, a visité les unités de cette force dans les régions du sud-est et sur la côte du Makran et a déclaré devant les commandants, les militaires de carrière et les appelés : Les unités des forces terrestres de l'armée, grâce à une surveillance continue des mouvements et à une observation précise des menaces, sont en pleine préparation au combat et protègent avec autorité les frontières de la République islamique d'Iran.

Le général de brigade Jahanshahi, affirmant qu'aujourd'hui la capacité et le potentiel réels des ennemis sont apparus au grand jour pour l'opinion publique, a déclaré : L'ennemi s'est agenouillé devant la volonté des forces armées et de la nation iranienne. La préparation des forces armées et le soutien de la nation iranienne aux combattants sur différents fronts, en plus de renforcer la cohésion nationale, ont fait échouer les calculs des ennemis du système de la République islamique d'Iran.

Le commandant des forces terrestres, insistant sur l'importance des formations spécialisées et de combat, notamment dans le domaine de la lutte contre la guerre terrestre, a souligné : Les forces terrestres de l'armée se sont préparées au cours des dernières années, grâce à des exercices continus, précis et spécialisés, à faire face à tous les types de menaces terrestres, et en cas d'action ennemie, elles répondront de manière ferme et dissuasive.

Il a ajouté : La République islamique d'Iran a montré lors des confrontations récentes qu'à côté des capacités défensives, la volonté et le moral de la nation iranienne sont également parmi les facteurs les plus importants de la puissance du pays. La nation iranienne, avec une volonté ferme et un moral infatigable, s'est toujours tenue aux côtés des forces armées et, par son soutien aux combattants, n'a pas permis aux ennemis d'atteindre leurs objectifs.

En conclusion, le commandant des forces terrestres a précisé : La présence efficace des unités d'intervention rapide, des forces spéciales, des drones, de l'artillerie et des blindés dans les zones frontalières pour faire face aux menaces ennemies, tout en protégeant les frontières et en contribuant à assurer une sécurité durable, est devenue une réalité.