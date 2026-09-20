Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maalomah, l'activiste politique irakien Adnan al-Tamimi a souligné que l'Arabie saoudite, malgré la puissance militaire dont elle dispose, n'a pas pu atteindre ses objectifs visés au Yémen.

Il a ajouté : c'est alors qu'elle n'a reculé devant aucun crime en ciblant les civils et en menant des frappes aériennes et des bombardements d'artillerie contre le Yémen avec le soutien de mercenaires internes.

Al-Tamimi a précisé : la réalité est que l'Arabie saoudite est vaincue dans la bataille contre le Yémen pour trois raisons ; premièrement la résistance totale des Yéménites et leur foi en la légitimité de leurs objectifs, deuxièmement l'appui des Yéménites sur la production nationale dans le domaine des industries militaires et de défense et troisièmement leur initiative et leur créativité sur le champ de bataille.

Il a ajouté : le soutien populaire au mouvement yéménite Ansarallah est l'un des facteurs déterminants les plus importants dans la guerre, ce qui double la force de ces forces pour poursuivre la voie. L'Arabie saoudite sent qu'elle est dans une situation difficile et, avec l'aide de pays arabes et non arabes, tente de sortir de cette guerre, mais tout le monde sait qu'entrer en guerre avec le Yémen signifie une bataille perdue.