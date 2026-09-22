Vance : Nous voulons empêcher la reconstruction du programme nucléaire iranien

Selon l'agence de presse ABNA, « JD Vance », le vice-président des États-Unis, dans un entretien avec Newsmax, a souligné que Washington cherche à ce que l'Iran ne dispose pas des ressources et des infrastructures nécessaires pour reconstruire son programme nucléaire.

Les déclarations de Vance ont été faites alors que le savoir-faire en matière d'enrichissement et la technologie nucléaire acquis en Iran ne peuvent pas être « détruits » et que, même après des dommages aux installations, la possibilité de reconstruire les capacités techniques existe.

Les attaques militaires peuvent endommager l'infrastructure nucléaire de l'Iran ou retarder temporairement les activités, mais le savoir et l'expertise technique accumulés dans ce domaine ne sont pas anéantis par les bombardements.