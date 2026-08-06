Le New York Times révèle : un groupe de travail spécial de la CIA pour semer la discorde à Cuba

Selon l'agence de presse Abna, le journal américain « New York Times » a révélé que la CIA a secrètement créé un groupe de travail spécial à Cuba et, selon des sources au courant de cette opération, a commencé à planifier une campagne plus coordonnée pour faire pression sur le gouvernement cubain. L'objectif de cette pression est de contraindre le gouvernement cubain à apporter des changements économiques, politiques et un changement de direction du pays conformément aux exigences et aux changements souhaités par le président américain Donald Trump.

Ces sources ont rapporté que la création de ce groupe permettra à la CIA de diriger plus rapidement ses ressources financières, humaines, techniques et ses capacités vers cette île. L'objectif de cette mesure est de créer des divisions parmi les politiciens et les élites politiques cubaines afin d'exercer une pression accrue sur ce pays et d'écarter du pouvoir ceux que les États-Unis considèrent comme « anti-américains ».

Selon les sources, ce groupe a commencé à nommer des agents opérationnels pour la révision et la gestion des espions, des analystes du renseignement, des agents chargés des opérations électroniques, ainsi que des agents spécialisés dans les « opérations d'influence secrètes ».