Augmentation du niveau d'alerte militaire et sécuritaire en Irak

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le Centre d'information sécuritaire irakien a annoncé que le niveau d'alerte sécuritaire et opérationnelle des forces de sécurité et des unités militaires a été relevé conformément aux directives du commandant en chef des forces armées du pays.

Selon le rapport de cet organisme sécuritaire irakien, cette décision a été prise dans le cadre du maintien d'un haut niveau de préparation de toutes les formations des forces de sécurité et de l'amélioration de leur capacité à accomplir leurs missions.

Certaines sources irakiennes ont indiqué que l'objectif de cette mesure est de renforcer les mesures de sécurité pour surveiller les mouvements des groupes de résistance et empêcher toute attaque depuis le territoire irakien contre l'Arabie saoudite.

Cette mesure sécuritaire en Irak intervient après que le délai fixé par les groupes de résistance au gouvernement d'Ali al-Zeidi pour répondre à l'agression américano-saoudienne contre les bases de Hashd al-Shaabi dans plusieurs provinces irakiennes expire le 23 du mois (selon le calendrier lunaire).