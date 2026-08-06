Yahya Sari : nous avons fracassé les positions des mercenaires saoudiens avec des missiles balistiques et des drones

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira, le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré avoir ciblé les positions et bases de l'armée saoudienne et des mercenaires qui lui sont liés par une attaque massive de missiles et de drones, leur causant de lourdes pertes.

« Yahya Sari », lisant une déclaration vidéo décrivant cette opération, a déclaré : « Compte tenu de la poursuite du blocus et de l'agression de l'ennemi saoudien contre le noble peuple yéménite, qui dure depuis près de 12 ans, nos forces armées ont identifié d'importants rassemblements militaires saoudiens visant à intensifier les tensions dans les provinces libérées et contre le peuple yéménite. Par conséquent, nos forces armées ont mené une opération militaire massive et importante, au cours de laquelle les rassemblements des forces ennemies saoudiennes dans les zones d'Ar-Ruwayk, Al-Abr, Ath-Thaniya et d'autres camps affiliés aux soi-disant « premiers et troisième bataillons d'urgence » ont été ciblés à l'aide d'un grand nombre de missiles balistiques et de drones. Les résultats de cette opération sont les suivants :

Des centaines de mercenaires de l'ennemi saoudien ont été tués et blessés. De nombreux camps, rassemblements et dépôts d'armes de l'ennemi saoudien dans la zone d'Al-Wudaya, dans l'est du Yémen, ont été détruits et incendiés. Un grand nombre d'équipements militaires se trouvant dans les camps ciblés ont été détruits. »

Yahya Sari a ajouté : « Les forces armées yéménites avertissent l'ennemi saoudien criminel de tout acte insensé qu'il pourrait commettre contre notre pays et notre peuple, et tiennent l'Arabie saoudite pour responsable de toute escalade des tensions. À ceux qui ont été trompés et égarés parmi les fils de notre pays, nous conseillons de quitter les camps de l'ennemi saoudien et de revenir dans le sein de leur nation avant qu'il ne soit trop tard. »

Le porte-parole des forces armées yéménites a conclu sa déclaration en disant : « Nous assurons au noble peuple yéménite de toutes les provinces que les forces armées sont en état d'alerte maximale pour faire face à toute escalade des tensions, et appelons tous les fils de notre nation à poursuivre la mobilisation, à résister à toute intensification de l'agression saoudienne et à frapper les rassemblements saoudiens partout où ils se trouvent. Nous restons dans l'équation « blocus contre blocus » jusqu'à ce que le blocus de notre pays prenne fin. »