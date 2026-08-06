Le mouvement Amal : la résistance est la seule option pour défendre le Liban

Selon l'agence de presse Abna citant le site An-Nashra, alors que le gouvernement libanais persiste dans ses négociations directes avec les sionistes et ses accords de capitulation, le mouvement Amal a vivement critiqué ces actions gouvernementales.

Ali Khurayis, un haut député du parlement libanais affilié au mouvement Amal, a déclaré lors de la cérémonie commémorative de l'explosion du port de Beyrouth que le mouvement Amal a demandé dès le début toute la vérité sur l'explosion du port, ainsi qu'une enquête transparente et équitable qui déterminerait les responsabilités et traduirait les auteurs en justice pour leurs actes – à l'écart de tout parti pris ou politisation, afin que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles.

Poursuivant son discours, critiquant la poursuite des négociations directes du gouvernement libanais avec l'ennemi sioniste, dont un nouveau cycle s'est tenu hier à Rome, il a déclaré : « Il est pleinement prouvé que l'ennemi sioniste ne respecte aucun accord ou arrangement et ne respecte pas le cessez-le-feu. Au contraire, ce régime poursuit ses attaques quotidiennes, commettant des massacres, des destructions, brûlant des maisons et ciblant des civils. »

Ce représentant du mouvement Amal a souligné : « Tous ces crimes des sionistes se produisent dans un contexte de silence international suspect et d'incapacité de la communauté internationale à contraindre les occupants à appliquer les résolutions internationales et à cesser leurs agressions. »

Ali Khurayis a déclaré : « Le Liban restera attaché à ses droits nationaux, et la volonté de résistance, issue de l'engagement envers la voie de l'imam Hussein (que la paix soit sur lui) et des sacrifices des martyrs, brisera toutes les tentatives et complots de l'ennemi visant à agresser et à dominer notre pays. »

En conclusion, il a appelé à renforcer l'unité nationale et à s'en tenir à l'option de la résistance pour faire face à l'occupation et défendre la souveraineté nationale, et a déclaré : « L'armée libanaise est prête à se déployer dans toutes les zones que l'ennemi sioniste quittera. »