Selon l'agence de presse Abna, le journal hébreu « Maariv », se référant au récent incident sécuritaire dans le village de Majdal Zun, dans le sud du Liban, qui a entraîné la mort de deux militaires sionistes et de graves blessures pour quatre autres, a écrit que le Hezbollah est en train de changer les règles du jeu, et c'est cette perception qui inquiète l'armée israélienne.

Ce rapport ajoute que l'incident de Majdal Zun, dans le sud du Liban, est un signe d'une tendance défavorable pour le régime sioniste.

Selon Maariv, le Hezbollah tente de lancer une guérilla sur le champ de bataille, et l'armée israélienne a agi mercredi avec lenteur et confusion.

Selon ce rapport, les jours à venir seront également chargés de défis pour l'armée israélienne sur le front de la Cisjordanie.

Hier, les médias sionistes ont rapporté la mort de deux militaires sionistes et les blessures de quatre autres lors d'une opération militaire dans le sud du Liban. Le porte-parole de l'armée de ce régime a annoncé la mort d'un officier du grade de commandant de compagnie et d'un autre militaire sioniste, ainsi que les blessures de quatre autres personnes hier dans le sud du Liban.

Les détails de cet incident indiquent qu'hier vers midi, des unités de l'armée israélienne de l'équipe de combat de la 55e brigade opéraient dans la zone du village de Majdal Zun, dans le sud du Liban. Au cours de l'opération, les militaires sont entrés dans un bâtiment de cette zone. Lors de leur entrée dans le bâtiment, une explosion s'est produite, probablement causée par une bombe au bord de la route placée à cet endroit.