La Turquie : le terrorisme israélien se poursuit en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, le ministre turc des Affaires étrangères a souligné qu'Israël et le cabinet Netanyahou poursuivent leurs activités terroristes en Cisjordanie et à Jérusalem.

D'après ce rapport, Hakan Fidan, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien à Ankara, a également déclaré qu'Israël doit se retirer de Gaza mais continue de faire obstacle à la mise en œuvre du plan de paix.

Fidan a également abordé les développements en Syrie et a ajouté : « Israël, par ses attaques incessantes, tente de menacer la sécurité de la Syrie, et ce régime doit être mis sous pression pour qu'il respecte l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous soulignons la coopération avec la Syrie dans les domaines de la défense et de la lutte contre le terrorisme. La Syrie est devenue plus stable et nous nous efforçons de développer nos relations avec elle à tous les niveaux. »

Le ministre turc des Affaires étrangères, évoquant les événements au Liban, a également déclaré : « La stabilité et la sécurité doivent être garanties au Liban, car les politiques expansionnistes d'Israël ont entraîné la mort et le déplacement de milliers de personnes. »

Le ministre syrien des Affaires étrangères, sans proposer de solution concrète, a affirmé que Damas s'efforce de consolider la stabilité dans le sud de la Syrie et de mettre fin aux attaques israéliennes répétées.