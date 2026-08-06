La Turquie se dit prête à soutenir les négociations entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna citant RIA Novosti, le ministre turc des Affaires étrangères a exprimé l'espoir d'une réouverture aussi rapide que possible du détroit d'Ormuz.

D'après ce rapport, Hakan Fidan, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue syrien à Ankara, a également déclaré que son pays était prêt à apporter tout le soutien nécessaire aux négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Il a également affirmé que sur d'autres questions au-delà du détroit d'Ormuz, notamment sur le dossier nucléaire, des accords de principe concrets ont été conclus entre l'Iran et les États-Unis, mais que le problème lié au détroit d'Ormuz doit d'abord être résolu.

Selon le chef de la diplomatie turque, si les États-Unis et l'Iran le souhaitent, un accord durable peut être conclu entre les deux parties.