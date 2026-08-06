Sardar Ibn al-Reza : Les forces armées de notre pays sont prêtes à répondre à toute menace

Selon l’agence de presse Abna, le sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, ministre par intérim de la Défense et du Soutien aux forces armées, a écrit sur sa page personnelle sur l’un des réseaux sociaux : « Chaque jour, les signes de l’érosion des capacités de l’ennemi se manifestent davantage ; mais la main de nos forces armées, grâce à l’industrie de défense du pays, est pleine pour répondre à toute menace. Ceux qui aujourd’hui cherchent à acheter la sécurité et la supériorité militaire par l’importation comprendront bientôt que la technologie indigène de l’Iran est supérieure à tout système dans la région. »