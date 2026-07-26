Explosion d'un pétrolier en infraction dans le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna, d'après les informations reçues, il y a quelques heures, un pétrolier en infraction dans le détroit d'Ormuz, qui s'était écarté de la route fixée par la République islamique d'Iran, a explosé à la suite d'une collision avec une mine navale.

Cet incident s'est produit alors que la République islamique d'Iran avait averti à plusieurs reprises que le fait pour les navires de quitter le chenal annoncé entraînerait des conséquences et des responsabilités pour eux.

Les premières investigations montrent que ce pétrolier, malgré les avertissements antérieurs, a dévié du couloir déterminé par l'Iran et s'est trouvé dans une zone située en dehors de la route maritime sûre.

L'événement survient alors que ces derniers jours, le détroit d'Ormuz a connu une augmentation des mouvements des flottes étrangères et de certains navires en infraction, et que la République islamique d'Iran a réaffirmé son droit souverain sur cette voie d'eau stratégique.