Sources pakistanaises : les efforts de médiation pour mettre fin à la guerre se sont intensifiés

Selon l'agence de presse Abna, des sources officielles pakistanaises ont déclaré dimanche à l'agence turque Anadolu : les médiateurs – le Pakistan et le Qatar – ont intensifié l'échange de messages entre les États-Unis et l'Iran après que les deux parties ont transmis leurs réponses à une formule commune pour mettre fin à leur guerre de plusieurs mois.

Ces sources ont ajouté que ce développement est intervenu après que le président américain Donald Trump a ordonné l'arrêt des attaques agressives après deux semaines d'attaques nocturnes consécutives.

Selon un responsable informé, au début de cette semaine, Islamabad et Doha ont proposé une formule commune de désescalade et ont demandé aux États-Unis et à l'Iran de revenir « comme premier pas » aux positions antérieures au 9 juillet afin de reprendre les négociations suspendues pour une fin définitive du conflit.

Bien que les sources n'aient pas détaillé les réponses, elles ont indiqué que les deux parties ont exprimé leur consentement au dialogue et à la diplomatie pour mettre fin aux dernières hostilités et revenir à la table des négociations.

Ces sources ont déclaré que l'arrêt des attaques de part et d'autre a renforcé les espoirs d'une reprise des négociations suspendues.