Centcom prétend avoir modifié la route de 12 navires marchands

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a publié aujourd'hui, dimanche, un message dans lequel il affirme avoir jusqu'à présent modifié la route de 12 navires marchands dans le cadre du plan dit de « blocus maritime ».

Cette entité terroriste, poursuivant ses allégations dans le but de renforcer le moral de ses soldats face aux forces de défense iraniennes, a déclaré : notre blocus maritime contre l'Iran reste en vigueur. Jusqu'au 25 juillet (hier, samedi), nous avons dérouté 12 navires marchands qui tentaient de violer le blocus et mis hors d'état de nuire 2 navires qui ont refusé de s'y conformer. Aujourd'hui, nous avons également inspecté le pétrolier « Charmnar » dans la mer d'Arabie avant qu'il ne reprenne sa route !

L'entité terroriste susmentionnée avait déjà formulé des allégations similaires par le passé.