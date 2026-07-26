L'Espagne condamne les récentes attaques sionistes en Cisjordanie

Selon « Abna » citant « Al Jazeera », le gouvernement espagnol a de nouveau fermement condamné les violences persistantes des colons israéliens qui continuent d'agir en toute impunité contre la population palestinienne en Cisjordanie.

Dans un communiqué faisant référence à l'incident de vendredi lors de l'attaque des colons contre le village de Tal, il est indiqué : une autre attaque aveugle de colons a entraîné la mort de quatre civils palestiniens et de deux colons israéliens.

L'Espagne a demandé au régime sioniste de « prendre les mesures nécessaires pour désamorcer les tensions et garantir que les responsables de ces attaques soient traduits en justice ».

Le communiqué a ajouté qu'Israël « doit annuler les politiques d'expansion des colonies et la protection de la violence des colons contre la population civile palestinienne, et se conformer à ses obligations en tant que puissance occupante en Palestine ».