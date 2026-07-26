L'ambassadeur des États-Unis à l'ONU : Trump recherche l'option diplomatique avec l'Iran !

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis aux Nations unies, a répété aujourd'hui, dimanche, dans ses propos, les allégations fallacieuses des responsables américains concernant « l'option diplomatique avec l'Iran » !

L'ambassadeur américain à l'ONU a affirmé que Donald Trump a donné sa chance à la diplomatie avec l'Iran !

Mike Waltz a ensuite ajouté : Trump accorde un certain temps aux négociations avec l'Iran !

Répondant à une question sur la possibilité pour les Américains de s'attendre à ce que la guerre de Trump contre l'Iran prenne fin d'ici la fin de l'année, ce responsable américain a déclaré : je n'ai pas l'intention de fixer un calendrier à cet effet. Le président a toutes les options sur la table. Il examine les options économiques, diplomatiques et militaires concernant l'Iran pour atteindre un objectif très stratégique. Trump est concentré sur cela !

Dans une tentative de mettre en avant une sorte de désunion au sein des institutions iraniennes à des fins d'exploitation politique et médiatique, il a avancé une allégation absurde : ce que le président fait actuellement – et nous l'avons toujours observé – c'est de donner du temps et de l'espace au processus de négociation. Les négociations sont en cours et sont suivies à tous les niveaux. Cependant, ce que nous observons constamment, c'est l'existence de divergences de vues au sein du gouvernement iranien ; une sorte de conflit interne est en cours ! Certains suivent les directives de la direction, tandis que d'autres veulent emprunter une voie différente. Cette situation rend l'obtention d'une solution raisonnable d'un point de vue diplomatique extrêmement difficile et semée d'embûches !