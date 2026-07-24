Reuters rapporte : Les efforts du Pakistan et de la Chine pour relancer les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis

Selon l'agence de presse Abna citant Reuters, trois sources pakistanaises ont déclaré qu'Islamabad examine la possibilité de relancer les pourparlers infructueux entre l'Iran et les États-Unis sur la fin de la guerre actuelle, dans le cadre des efforts initiés par la Chine.

Ces sources ont ajouté que des discussions à ce sujet ont eu lieu lors de la visite du ministre iranien de l'Intérieur à Islamabad ces derniers jours.

Elles ont en même temps souligné que les obstacles à toute négociation avec les États-Unis restent importants.

Cela survient alors que les États-Unis et l'administration Trump, au cours de pourparlers factices avec l'Iran, ont commis une agression militaire contre notre pays et ont montré dans les faits qu'ils ne sont pas dignes de confiance.