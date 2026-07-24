Plainte contre Trump pour tentative de modifier la loi électorale américaine

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le journal The New York Times a rapporté dans un article que quatre États américains ont déposé une plainte pour protester contre les décrets de l'administration Trump qui les obligent à modifier la manière d'organiser les élections.

Selon ce rapport, le procureur général de l'Illinois a déclaré dans une interview au New York Times : « Trump ne peut pas faire chanter les États pour satisfaire ses exigences. »

Cette évolution intervient alors que le président américain a récemment, dans une mesure controversée, révoqué ou contraint à la démission deux membres démocrates et un membre républicain de la Commission d'assistance électorale des États-Unis (EAC) – une mesure qui laisse cette agence fédérale sans aucun commissaire à quelques mois seulement des élections de mi-mandat de 2026.

La Maison Blanche a confirmé cette décision et a déclaré que le président a le pouvoir de révoquer les personnes qui ne sont pas alignées sur la mission de « garantir la sécurité des élections et le comptage des votes légaux ».