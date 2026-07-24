Le maire de Londres : Je vais m'efforcer d'exécuter le mandat d'arrêt contre Netanyahou

Selon l'agence de presse Abna citant « Sodi al-Balad », Sadiq Khan, le maire de Londres, a confirmé qu'il s'efforcerait d'exécuter le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste.

En réponse à une question sur la question de savoir si le Royaume-Uni exécutera le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, il a déclaré : quiconque est accusé de génocide doit être confronté à la justice. Si Netanyahou se présente à Londres, je coopérerai avec Andy Burnham, le nouveau Premier ministre du pays, pour faire respecter la loi.

Il a précisé : À Londres, il n'y a pas de place pour ceux qui commettent des génocides.