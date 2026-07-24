L'ayatollah Khatami : La résistance et l'unité autour de la Wilayat sont la clé de la victoire de la nation iranienne

Selon le correspondant de Mehr, l'ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, imam du vendredi par intérim de Téhéran, dans le sermon du vendredi à la mosquée de l'imam Khomeiny, a déclaré : Environ 70 noms et descriptions du Jour du Jugement sont cités dans le Saint Coran. L'un des noms du Jour de la Résurrection est le « Jour du Compte » ; le jour où l'homme devra répondre de toutes ses actions dans ce monde.

Il a ajouté que nous devons prendre le mode de vie du Prophète de l'Islam (psl) comme modèle, et a souligné que l'une des caractéristiques les plus importantes de la vie du Prophète (psl) est la résistance, la fermeté sur la voie de la vérité et le refus de reculer devant la vérité. Si le peuple est résistant, les dirigeants doivent aussi être des pionniers de la résistance et être en première ligne.

Il a poursuivi : Les messages écrits du Guide suprême sont des messages profonds et nécessaires. Dans son dernier message, il a insisté sur la nécessité de l'union des paroles, de la cohésion du peuple et des responsables dans tous les domaines pour réaliser les idéaux de la Révolution islamique, préserver la dignité et l'indépendance de l'Iran et faire face à l'ennemi américain criminel et rusé.

Il a déclaré que l'unité a besoin d'un axe, et que l'axe de l'unité est le Wilayat al-Faqih.

Le prédicateur du vendredi de Téhéran a déclaré : La méfiance envers les institutions juridiques et internationales s'est accrue en raison de leur comportement face aux crimes à Gaza.

Il a ajouté : C'est la quatrième fois que les États-Unis mènent une action militaire au milieu des négociations, et dans de telles conditions, il ne reste d'autre choix qu'une défense honorable.

Il a souligné : La nation iranienne et les combattants doivent résister aux attaques de l'ennemi et répondre avec force à ses actions. En fin de compte, la résistance mène à la victoire, et celui qui est constant finira par triompher, même si ce chemin peut prendre du temps.