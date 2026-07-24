Selon l’agence de presse Abna, le service des relations publiques des Gardiens de la Révolution islamique, dans le communiqué n° 51 de l’opération Nasr 2, a déclaré : la résidence de militaires américains et plusieurs chasseurs en Jordanie, le système de défense aérienne Patriot, un ballon espion et la résidence de terroristes américains à Erbil ont été détruits.
Destruction de plusieurs chasseurs, d’un ballon espion et du système de défense aérienne américain Patriot
24 juillet 2026 - 20:59
Code d'info: 1844393
Source: ABNA
Les Gardiens de la Révolution ont annoncé la destruction de plusieurs chasseurs en Jordanie, du système de défense aérienne Patriot, d’un ballon espion et de la résidence de terroristes américains à Erbil.
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