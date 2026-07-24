Destruction de plusieurs chasseurs, d’un ballon espion et du système de défense aérienne américain Patriot

Selon l’agence de presse Abna, le service des relations publiques des Gardiens de la Révolution islamique, dans le communiqué n° 51 de l’opération Nasr 2, a déclaré : la résidence de militaires américains et plusieurs chasseurs en Jordanie, le système de défense aérienne Patriot, un ballon espion et la résidence de terroristes américains à Erbil ont été détruits.