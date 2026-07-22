Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les résultats du dernier sondage réalisé par l’institut Harvard-Harris, publiés au cours du mois de juillet 2026, ont suscité une vive inquiétude au sein des administrations occidentales, en particulier à Washington. L’enquête, menée auprès d’un échantillon représentatif de jeunes Américains âgés de moins de 24 ans, indique que 60 % d’entre eux apportent leur soutien à la résistance palestinienne dans le conflit qui l’oppose au régime sioniste. Ce chiffre, sans précédent dans l’histoire des sondages américains, représente un véritable séisme politique, d’autant qu’il intervient après des années de campagne médiatique intensive visant à diaboliser toute forme de résistance dans les territoires occupés.

Un éveil générationnel sans précédent

Dans une note d’analyse approfondie publiée à la suite de la diffusion de ces résultats, Hojjat al-Islam Mohammad Mehdi Imanipour, président de l’Organisation de la culture et des relations islamiques, estime que ce sondage « révèle un éveil générationnel sans précédent dans l’histoire récente des États-Unis ». Selon lui, cette tendance ne saurait être réduite à une simple réaction émotionnelle ou à un phénomène de mode passager. Elle traduit au contraire « une prise de conscience profonde des réalités du système international et des mécanismes de l’oppression, ainsi qu’une remise en question des récits officiels qui ont longtemps dominé l’espace médiatique occidental ». L’auteur de la note souligne que cette évolution est largement favorisée par l’accès des jeunes générations aux réseaux sociaux et aux médias indépendants, qui leur permettent de contourner les filtres des grands groupes de presse et de confronter les informations officielles aux témoignages directs des populations affectées par les conflits.

Les jeunes Américains rejettent les doubles standards

L’analyse met en lumière plusieurs facteurs explicatifs de ce changement d’opinion. D’une part, la couverture en temps réel des événements à Gaza, au Liban et dans les territoires occupés sur les plateformes comme TikTok, Instagram ou X (anciennement Twitter) a offert aux jeunes une vision brute et non filtrée des réalités du terrain, souvent en décalage avec les discours officiels. D’autre part, la multiplication des témoignages de journalistes indépendants, d’organisations humanitaires et de militants des droits humains a contribué à déconstruire les stéréotypes véhiculés par les médias traditionnels. Enfin, l’absence de réaction des gouvernements occidentaux face aux violations massives du droit international, ou leur complicité active dans la poursuite des agressions, a renforcé le sentiment d’injustice et alimenté la défiance envers les institutions politiques.

« Ce sont les universités, les campus, les rues et les réseaux sociaux qui sont aujourd’hui les nouveaux champs de bataille idéologiques », ajoute le responsable iranien. Il rappelle que les étudiants américains, à l’image de leurs homologues européens, se sont mobilisés à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et la fin du soutien militaire au régime sioniste. Ces mobilisations, souvent réprimées par les autorités universitaires et policières, n’ont pourtant pas faibli, témoignant de la profondeur de l’engagement de cette génération.

Un tournant stratégique pour l’avenir des relations internationales

Cette mutation de l’opinion publique américaine, si elle se confirme et s’amplifie, pourrait modifier durablement les relations entre Washington et ses alliés régionaux, et contraindre les décideurs politiques à réviser leurs positions sur le conflit israélo-palestinien. L’étude montre ainsi que les jeunes Américains sont de plus en plus nombreux à s’interroger sur la validité du soutien inconditionnel des États-Unis au régime sioniste, et à remettre en cause les doubles standards appliqués aux droits humains dans le monde. Ils comparent les réactions occidentales face aux conflits en Ukraine et à Gaza, et dénoncent l’inégalité de traitement accordée aux victimes en fonction de leur origine ou de leur allégeance politique.

Dans sa conclusion, Hojjat al-Islam Imanipour estime que cette évolution est « l’un des signes les plus clairs de la fin d’un ordre mondial fondé sur l’arrogance et la domination ». Il appelle les responsables iraniens et les forces de la résistance à tirer parti de ce changement d’opinion pour renforcer le discours de la justice et de la dignité humaine, et à s’appuyer sur cette nouvelle génération pour construire un avenir plus équitable. Il met également en garde contre les tentatives des pouvoirs établis pour étouffer cette dynamique, mais assure que « toute vérité qui émerge de la conscience collective finit par s’imposer, en dépit des obstacles ».

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