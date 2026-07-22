Jordanie : plus de 130 personnalités exigent l’annulation de l’accord militaire avec les États-Unis

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Plus de 130 personnalités influentes de la société jordanienne – comprenant des élus, des universitaires, des auteurs, des syndicalistes, des militants associatifs et des chefs tribaux – ont publié une déclaration conjointe, ce mardi, exigeant du gouvernement qu’il retire l’accord de sécurité et de coopération militaire liant le royaume aux États-Unis. Selon le rapport d’Al-Mayadeen, les signataires estiment que la présence de troupes étrangères sur le territoire jordanien constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale, et expose le pays à des dangers sécuritaires, politiques et économiques majeurs, sans aucun bénéfice direct pour la population jordanienne.

Le texte met en garde contre la poursuite de l’utilisation des infrastructures stratégiques du royaume – aéroports, ports, bases militaires, centres vitaux – au service d’opérations logistiques ou militaires liées aux conflits régionaux. Les signataires appellent à une politique de « neutralité effective », fondée sur le refus de toute participation, même indirecte, aux actions des belligérants.

Ils insistent également sur les conséquences néfastes de la poursuite des tensions régionales sur l’économie locale, la stabilité interne et les relations extérieures du pays. Ils réaffirment néanmoins leur confiance dans les forces armées jordaniennes pour la défense du territoire et des lieux saints.

Cette déclaration intervient alors que la question de la présence militaire américaine en Jordanie est devenue, ces dernières semaines, un sujet central du débat politique et médiatique dans le royaume. Elle fait écho aux appels répétés du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, qui, les 23, 24 et 29 juillet, a exhorté le peuple et l’armée jordaniens à s’opposer à cette présence et à empêcher l’utilisation du sol jordanien contre les nations de la région.

La concomitance de ces revendications issues de l’élite jordanienne avec la montée des sensibilités régionales indique que la question de la souveraineté nationale, de la neutralité et des relations avec Washington s’impose désormais comme un enjeu structurant de la vie politique et sociale du royaume, et devrait demeurer au cœur des débats internes dans les mois à venir.

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