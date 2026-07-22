Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, le journal sioniste Yedioth Ahronoth, affirmant une intensification du climat anti-israélien en Espagne, a évalué cet incident comme une continuation d'actes similaires, y compris le geste de Lamine Yamal qui a hissé le drapeau palestinien.

Parallèlement aux célébrations de la victoire de l'équipe nationale espagnole à la Coupe du Monde 2026, un groupe de participants à la cérémonie, en piétinant le drapeau du régime sioniste, a exprimé sa protestation contre la politique et les actions de ce régime occupant dans la bande de Gaza.

Selon les images publiées, cette action visait à manifester la solidarité avec le peuple palestinien et à condamner la guerre et les pertes civiles à Gaza.

En réaction à cet événement, certains activistes et figures sionistes extrémistes ont, en utilisant une rhétorique menaçante et raciste, pris pour cibles le gouvernement espagnol, les immigrants et les partisans de la Palestine.

Ces réactions montrent comment le régime sioniste, en exploitant un événement sportif, tente de lier toute expression de dégoût public envers lui à « l'antisémitisme » et de la présenter comme une crise identitaire en Europe ; une approche qui conduit en fait à une escalade de l'atmosphère de confrontation et des déclarations hostiles contre la société espagnole.