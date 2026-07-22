Hausse des coûts de transport suite au blocus des ports saoudiens par le Yémen

Selon l'agence de presse Abna citant Reuters, suite à l'annonce du blocus des ports saoudiens par les forces armées yéménites, plusieurs entreprises asiatiques examinent des itinéraires de transport maritime alternatifs pour maintenir le flux des importations de pétrole brut.

Selon ce rapport, ces entreprises étudient le transport du pétrole saoudien depuis le port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge, via le canal de Suez, puis en contournant l'Afrique pour acheminer les cargaisons vers leur destination finale.

Reuters a rapporté, citant des sources informées, que l'utilisation de cet itinéraire alternatif, par rapport à la route d'exportation habituelle du pétrole depuis le port de Yanbu vers l'est à travers la mer d'Arabie, ajoute jusqu'à quatre semaines au temps de transport.

L'agence a également souligné que le choix de l'itinéraire contournant l'Afrique augmentera sensiblement les coûts de transport et d'exportation de l'Arabie saoudite et pourrait affecter le prix final des cargaisons pétrolières pour les clients asiatiques.

Il est à noter qu'à la suite de la diffusion des nouvelles concernant le blocus maritime de l'Arabie saoudite en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb, les prix du pétrole ont augmenté et les contrats à terme sur le pétrole Brent ont grimpé de 1.12 dollar pour atteindre 89.22 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole américain ont également augmenté de 74 cents pour atteindre 83.23 dollars le baril.