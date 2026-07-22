Al-Hayya aux occupants : nous sommes les détenteurs de la cause palestinienne

Selon l'agence de presse Abna, Khalil al-Hayya, le nouveau chef du bureau politique du mouvement du Hamas, a adressé un avertissement aux occupants dans un bref message.

Il a ajouté : nous disons aux occupants que nous sommes les détenteurs de la cause palestinienne.

Le chef du bureau politique du Hamas, s'adressant aux sionistes, a déclaré : ni l'assassinat de nos enfants, ni le martyre de nos dirigeants et commandants ne nous effraieront et ne nous feront éprouver la moindre crainte.

Al-Hayya dans un dialogue avec les dirigeants des groupes palestiniens : la réalisation de l'unité nationale est au premier rang des priorités du Hamas

Par ailleurs, plusieurs dirigeants des groupes de résistance palestiniens ont, lors d'appels téléphoniques séparés, félicité Khalil al-Hayya pour son élection en tant que chef du bureau politique du Mouvement de résistance islamique Hamas et pour la confiance que les membres de ce mouvement lui ont accordée.

Dans ce cadre, Khalil al-Hayya a eu des entretiens téléphoniques avec Jamil Mazhar, secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine ; Mohammed Dahlan, chef du courant de la Réforme démocratique au sein du FATAH ; Bassam as-Salihi, secrétaire général du Parti du peuple palestinien ; et Jibril ar-Rajub, membre du Comité central du mouvement FATAH.

Lors de ces entretiens, al-Hayya a souligné que la réalisation de l'unité du peuple palestinien figure en tête des priorités qu'il s'efforcera, avec la direction du Hamas, d'atteindre dans la prochaine étape.