La menace du Yémen à elle seule suffit à perturber les exportations de pétrole via la mer Rouge

Selon l'agence de presse Abna, le journal américain The Washington Times a écrit dans un rapport que l'annonce d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite par les forces armées yéménites a ouvert un nouveau front dans les tensions régionales et accru les risques pesant sur le marché mondial de l'énergie.

Le journal a souligné que la simple menace de cibler les pétroliers dans le détroit de Bab-el-Mandeb, même sans que des attaques aient lieu, peut dissuader les compagnies maritimes et d'assurance d'emprunter cette voie, et par conséquent, perturber le flux du commerce maritime et des exportations d'énergie.

The Washington Times a ajouté que toute perturbation des exportations pétrolières de l'Arabie saoudite, en tant que plus grand exportateur de pétrole brut au monde, peut affecter directement l'économie américaine et, par la hausse des prix du carburant et de l'énergie, exercer une pression supplémentaire sur les marchés mondiaux.

La suite du rapport indique que les conséquences de cette situation ne se limitent pas aux éventuelles attaques, mais que les préoccupations sécuritaires pourraient contraindre les compagnies de transport maritime à éviter de traverser la région, ce qui entraînerait une augmentation des coûts de transport, des primes d'assurance et des frais d'acheminement du pétrole.

En conclusion, The Washington Times a estimé que la fermeture effective du détroit de Bab-el-Mandeb priverait l'un des itinéraires alternatifs les plus importants pour les exportations de pétrole des pays du Golfe et pourrait aggraver la crise de l'offre et les risques sur les marchés mondiaux de l'énergie.