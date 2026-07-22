Amir Akraminia : Nous ne permettrons même pas à l'ennemi une présence initiale sur nos îles

Selon l'agence de presse Abna, le général de brigade Mohammad Reza Akraminia, porte-parole de l'armée de notre pays, dans une interview avec la radio « Goftogu » en lien avec la préparation globale de l'armée et des forces armées face aux menaces, a déclaré : Nous avons déchiffré la main de l'ennemi ! Pour chacune de ces zones, nous avons des scénarios préétablis et nous nous sommes entraînés à maintes reprises lors d'exercices. Tout agresseur qui pénétrera dans ces zones sera anéanti sur place par un feu nourri.

Évoquant l'importance de la période actuelle, il a déclaré : Nous nous trouvons à un moment très sensible et historique, et nous sommes convaincus que la performance de la nation iranienne, des forces armées, de l'armée et du Corps des Gardiens de la Révolution islamique sera telle qu'elle garantira et déterminera pour les décennies à venir la position puissante de la République islamique d'Iran dans la région et dans le monde.

Le porte-parole de l'armée, soulignant que le pays est engagé dans une guerre non désirée et déloyale de la part de l'ennemi américain, a déclaré : Leur prétexte pour cette agression est l'affirmation selon laquelle l'Iran chercherait à obtenir l'arme nucléaire ; alors que nous avons déclaré à maintes reprises et clairement que nous n'avons jamais cherché d'armement nucléaire.

Le général de brigade Akraminia a ajouté : Les ennemis avancent toujours, en fonction des circonstances propres à chaque pays, des prétextes tels que le trafic de drogue ou le développement d'armements nucléaires comme politiques déclarées, afin de créer ainsi une base pour une attaque militaire, des pressions, des menaces et des sanctions, et de placer le pays cible dans une position de faiblesse et des conditions de guerre.

Évoquant les récents développements dans la région et les échecs de Washington dans la conduite de ses politiques, il a souligné : L'évaluation stratégique des Américains concernant la position de la République islamique d'Iran a été une erreur de calcul. En observant des événements tels que l'opération « Tempête d'Al-Aqsa », les coups portés au Hamas et au Hezbollah, ainsi que la chute du régime d'Assad en Syrie, ils ont cru à tort que l'Iran était affaibli, et c'est sur cette base qu'ils nous ont imposé cette guerre.