Selon l’agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, le porte-parole du Pentagone a reconnu que depuis le 7 juillet 2026, environ 100 membres des forces armées américaines avaient été blessés à des degrés divers.

Ce responsable du Pentagone, tout en affirmant que « 96 % des blessés ont repris leurs missions », a admis que la plupart des blessures étaient dues à des commotions cérébrales légères.

Cependant, l’agence de presse Associated Press avait précédemment reconnu que le nombre de militaires américains tués dans la guerre contre l’Iran était passé à 17.

Le ministère américain de la Défense avait également annoncé plus tôt que le nombre de blessés parmi les soldats américains à la suite de l’agression contre l’Iran depuis l’année dernière s’élevait à 427.

Auparavant, le Commandement central de l’armée terroriste américaine avait également reconnu qu’à la suite des frappes iraniennes sur la base de Muwaffaq as-Sulti en Jordanie, deux militaires américains avaient été tués et un autre porté disparu.