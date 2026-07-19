 57 enquêtes sur la mort de prisonniers palestiniens sans aucune inculpation

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le quotidien israélien Haaretz a rapporté que l'armée d'occupation sioniste a ouvert 57 enquêtes criminelles concernant la mort de 56 prisonniers palestiniens de Gaza et d'un prisonnier libanais pendant les récentes guerres menées contre la bande de Gaza et le Liban. Ces enquêtes, qui portent sur des décès survenus dans des centres de détention militaire, souvent équipés de caméras de surveillance et en présence de soldats et d'autres détenus susceptibles de témoigner, n'ont abouti à aucune inculpation.

Le journal a précisé que sept de ces enquêtes concernaient des tirs ayant entraîné la mort de prisonniers, mais qu'aucune charge n'a été retenue. L'armée d'occupation a justifié l'absence de poursuites par des difficultés à identifier les suspects dans la plupart des cas, invoquant les conditions de guerre pour expliquer l'impossibilité de rassembler des preuves suffisantes.

Selon le rapport, certains détenus sont morts après avoir été transférés dans des centres de détention alors qu'ils étaient déjà blessés, tandis que d'autres ont succombé à des maladies ou à un manque de soins médicaux adéquats. La majorité des enquêtes ont été ouvertes en 2024, une année marquée par un nombre record de détenus en provenance de Gaza. Dix-neuf autres enquêtes ont été ouvertes en 2023, dont treize au mois d'octobre, et trois supplémentaires en 2025.

Le quotidien a également révélé que les procureurs militaires n'ont déposé que deux actes d'accusation sur les 19 enquêtes de la police militaire concernant des agressions ou des recours illégaux à la force. Dans l'une des affaires, un chauffeur de camion transportant des détenus vers la prison de Sde Teiman a été condamné à six mois de prison. Dans la seconde, des soldats de l'unité 100 ont été accusés de violences contre un détenu de Gaza, mais l'affaire a été classée après la libération du plaignant palestinien et son retour à Gaza, avant qu'il ne puisse témoigner devant le tribunal.

Parallèlement, les avertissements concernant la détérioration des conditions de santé des prisonniers palestiniens dans les geôles de l'occupation se multiplient, depuis le début de la guerre contre Gaza. Des rapports font état de torture, de négligence médicale et de refus de soins. Selon des chiffres officiels, plus de 9 400 Palestiniens étaient détenus dans les prisons du régime sioniste début juillet, dont 3 244 en détention administrative. Ces chiffres n'incluent pas les détenus détenus dans les camps militaires de l'occupation.

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