Cisjordanie : deux enfants palestiniens blessés dans une attaque de colons extrémistes

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La violence des colons extrémistes s'est intensifiée ce samedi dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée. Selon des sources locales, le véhicule d'Ahmad Owais, transportant sa famille, a été pris pour cible par des colons qui ont lancé des pierres sur la voiture alors qu'elle circulait dans la zone de Wadi al‑Sha'ar, entre le village d'al‑Lubban al‑Sharqiya et la ville de Salfit. Les projectiles ont directement touché ses deux enfants, Mustafa et Ali, qui ont été grièvement blessés à la tête et au visage.

Les deux enfants ont été immédiatement transférés à l'hôpital Yasser Arafat de Salfit pour recevoir des soins médicaux d'urgence. Leur état de santé n'a pas encore été officiellement communiqué, mais des sources médicales ont indiqué qu'ils souffraient de blessures sérieuses nécessitant une prise en charge spécialisée.

Dans le même temps, des groupes de colons extrémistes ont mené de multiples attaques à l'aube dans différentes régions de Cisjordanie. À Turmus Ayya, au nord‑est de Ramallah, les colons ont pris d'assaut des habitations palestiniennes et ont saccagé un immeuble résidentiel. Le village voisin d'Umm Safa a été le théâtre de violents affrontements avec les forces d'occupation, à la suite d'une attaque de colons à sa périphérie. Plusieurs résidents ont été blessés et ont souffert des effets des gaz lacrymogènes.

Par ailleurs, les colons ont incendié de vastes étendues de terres agricoles après avoir attaqué des villes et des villages à travers la Cisjordanie. Ces actes de vandalisme et de destruction délibérée visent à terroriser les populations palestiniennes et à les contraindre à quitter leurs terres.

Les attaques des colons ont été menées avec le soutien actif des forces d'occupation, qui ont fermé plusieurs postes de contrôle et routes principales pour faciliter les mouvements des colons et leurs agressions contre les Palestiniens et leurs biens. Cette complicité flagrante témoigne de la politique systématique de l'occupation visant à étendre les colonies et à vider la Cisjordanie de ses habitants autochtones.

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