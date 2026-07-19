 Stockholm : manifestation contre le génocide à Gaza et l'agression contre le Liban

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ce samedi, la place Odenplan, au cœur de Stockholm, a accueilli une manifestation pacifique rassemblant des centaines de personnes, principalement des membres de la diaspora palestinienne, des militants des droits humains et des sympathisants de la cause palestinienne. Organisée à l'initiative d'organisations de la société civile, cette mobilisation visait à dénoncer le génocide en cours dans la bande de Gaza et l'agression israélienne contre le Liban.

Les manifestants ont défilé sous des banderoles réclamant la fin des bombardements sur les écoles et les hôpitaux, la levée du siège imposé à la bande de Gaza, et l'arrêt immédiat des frappes contre le Liban. Des slogans contre l'occupation et en faveur de la libération des territoires palestiniens ont retenti tout au long du rassemblement.

Joachim Andersson, un militant suédois de longue date, a pris la parole pour expliquer sa participation régulière à ces manifestations : « Je participe chaque semaine pour attirer l'attention sur la situation à Gaza. Je critique la politique de mon pays, qui reste trop complaisante face à ces crimes. J'espère que Stockholm changera d'attitude. »

Cette manifestation s'inscrit dans un mouvement de solidarité internationale croissant avec le peuple palestinien, alors que les frappes israéliennes se multiplient à Gaza et au Liban. La communauté internationale est de plus en plus pressée de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces violences.

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