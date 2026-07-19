L’Iran frappe à nouveau des cibles américaines au Koweït lors de l’opération « Sa’eqeh »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans une nouvelle escalade des tensions régionales, l’armée de la République islamique d’Iran a annoncé avoir mené, ce matin, des frappes de drones contre des dépôts de munitions et des infrastructures de l’armée américaine au Koweït. Ces frappes, qui constituent la dix-septième phase de l’opération « Sa’eqeh », ont ciblé le camp d’Al-Adiri et la base aérienne d’Ali Al-Salem, déjà visés lors d’une précédente attaque.

Selon un communiqué officiel de l’armée iranienne, ces actions répondent aux violations réitérées du droit international et aux crimes perpétrés par les forces américaines contre des populations civiles. L’armée a souligné que « la guerre que nous menons est une défense de l’identité authentique et de l’histoire millénaire de l’Iran, ainsi que de ses peuples qui, à la lumière des enseignements islamiques, n’oppriment ni ne subissent l’oppression ». Elle a ajouté que ses combattants, animés par une foi profonde, se tiennent fermement face aux ennemis de l’Iran et de l’humanité.

Les frappes de ce matin interviennent dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, après des mois d’attaques mutuelles et de menaces. Le Koweït, pays voisin de l’Iran, abrite des bases militaires américaines stratégiques, régulièrement utilisées pour des opérations dans la région. L’armée iranienne a prévenu que ces frappes se poursuivront tant que les forces américaines resteront déployées dans la région du Golfe Persique.

Les autorités koweïtiennes n’ont pas encore officiellement réagi à ces nouvelles frappes, mais des sources locales ont confirmé des explosions dans les zones visées. Les États-Unis, de leur côté, ont condamné ces attaques, les qualifiant de « violation flagrante de la souveraineté koweïtienne » et ont promis une réponse ferme.

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