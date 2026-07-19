Nigeria : première marche de l'Arba'ïn à Birnin Kudu pour l'année 2026

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La première marche de l'Arba'ïn pour l'année 1448 de l'hégire a réuni des centaines de chiites et de membres du mouvement islamique nigérian dans la région de Birnin Kudu, située dans l'État de Jigawa, au nord du Nigeria. Cet événement, qui marque le début des commémorations de l'Arba'ïn dans le pays, s'inscrit dans la continuité des rituels de deuil en l'honneur de l'Imam Hussein (AS) et des martyrs de Karbala.

La procession de Birnin Kudu a vu la participation massive de fidèles en deuil, venus honorer la mémoire des martyrs de Karbala et commémorer les épreuves endurées par les Ahl al-Bayt (AS) après le drame de l'Achoura. Les cortèges sont partis de deux itinéraires principaux, à Babaldu et Tsamiya, tandis que des participants de diverses villes et villages alentour ont convergé vers Birnin Kudu pour se joindre à la marche.

Les participants, revêtus de tenues noires symbolisant le deuil, brandissaient des drapeaux et des portraits de personnalités éminentes du front de la résistance, notamment l'Imam Khomeini (RA), le Leader martyr, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, l'ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, et le Cheikh Ibrahim Zakzaky, leader du mouvement islamique nigérian actuellement emprisonné. Des chants funèbres et des lamentations rituelles ont rythmé la marche, dans une atmosphère de recueillement et de ferveur.

Selon le programme établi par les organisateurs, d'autres marches et cérémonies de l'Arba'ïn auront lieu dans les jours à venir dans différentes régions du Nigeria, notamment à Zaria, Kaduna et Kano. La cérémonie finale, qui rassemblera des milliers de participants, doit se tenir dans la capitale du pays, Abuja, marquant l'apogée de ces commémorations.

Cette première marche survient dans un contexte de tensions persistantes entre le mouvement islamique nigérian et les autorités fédérales, qui ont réprimé à plusieurs reprises les rassemblements chiites. Malgré ces difficultés, les fidèles ont tenu à affirmer leur attachement à la voie des Ahl al-Bayt (AS) et à la cause de la résistance, en écho aux événements de Karbala et au martyre récent du Guide suprême de l'Iran.

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