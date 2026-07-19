CENTCOM : 2 militaires américains tués dans les frappes iraniennes

Selon l'agence de presse Mehr citant Al Jazeera, le Commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a reconnu que 2 militaires américains ont été tués hier en Jordanie lors de la riposte aux frappes iraniennes.

Dans le communiqué publié par le Commandement central de l'armée américaine à ce sujet, il a été ajouté : un militaire américain en Jordanie est toujours porté disparu. 4 militaires américains ont été transférés dans des hôpitaux jordaniens puis libérés.

Le CENTCOM a ajouté : les autres forces ont subi des blessures superficielles lors de la frappe iranienne en Jordanie et sont retournées à leurs postes.

Ceci alors que, comme le reconnaissent les médias du monde entier, le Commandement central de l'armée terroriste américaine soumet les chiffres réels des pertes de ses militaires lors des frappes de représailles iraniennes à une censure particulière.