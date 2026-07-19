Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse officielle du Koweït, le ministère des Affaires étrangères de ce pays a annoncé dans un communiqué que « Jarrah Jaber al-Ahmad as-Sabah », ministre des Affaires étrangères du Koweït, a examiné avec son homologue pakistanais « Muhammad Ishaq Dar » les derniers développements dans la région, en particulier l'escalade des tensions actuelles et ses conséquences.

Selon ce communiqué, les deux parties ont examiné lors de cet entretien téléphonique les efforts ciblés pour désescalader la confrontation militaire, endiguer la crise et renforcer les solutions diplomatiques qui pourraient contribuer à préserver la sécurité et la stabilité régionales.

Cet entretien téléphonique intervient après que l'agence Reuters a rapporté que certains pays arabes, dont le Koweït, Bahreïn et la Jordanie, qui, voyant l'incapacité des systèmes de défense aérienne américains à faire face aux frappes précises de l'Iran, sont pris de panique, négocient actuellement pour établir des partenariats de défense avec le Pakistan afin de combler le vide sécuritaire causé par l'incompétence de Washington en s'appuyant sur les capacités militaires et l'industrie de défense d'Islamabad.

Cette mesure intervient alors que l'Arabie saoudite avait auparavant également signé un accord pour déployer sur son territoire des milliers de militaires, d'avions de combat, de drones et de systèmes de défense aérienne pakistanais.

Les observateurs politiques considèrent ce virage stratégique comme un signe manifeste de la fragilité des pactes de sécurité traditionnels avec l'Occident et une reconnaissance implicite de l'échec de l'hégémonie militaire américaine dans la région, ce qui a contraint les pays susmentionnés à chercher des refuges alternatifs.