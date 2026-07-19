Le ministre de la Culture : le peuple iranien ne sera pas terrassé par les missiles et les bombardements

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Salehi, ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, samedi soir (27 du mois de Tir 1404 du calendrier iranien), en réaction à la destruction du pont Bandar Abbas – Rudkan par les agresseurs américains, a publié une image de cette destruction sur son compte et a écrit : voici l'image d'aujourd'hui de Bandar Abbas – Rudkan.

Le ministre de la Culture et de l'Orientation islamique a ajouté : les agresseurs américains ont détruit le pont de la route, mais le peuple iranien ne sera pas terrassé par les missiles et les bombardements ; ils uniront leurs volontés et leurs cœurs, construiront une route et passeront.