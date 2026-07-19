Selon l'agence de presse ABNA, le général de division, pilote Ali Abdollahi, dans un message mettant en garde l'ennemi américain rusé, a rappelé que les forces armées répondront de manière destructrice à toute barbarie.

Il a déclaré que la puissance défensive de notre cher pays est, d'une part, un soutien solide pour la tranquillité et la sécurité de la nation fière et courageuse, du sud au nord, et de l'est à l'ouest de la terre glorieuse et vaste de l'Iran, et d'autre part, un terrain propice au service et à l'activité des responsables dévoués du pays pour le bien-être et le bonheur du peuple honorable.

Il a souligné que le camp ennemi, après des défaites successives dans la guerre militaire, mise sur la création de fossés et de divisions entre le peuple et les responsables, car la défaite du Grand Satan, l'Amérique criminelle, dépend de la cohésion interne, et la lutte sérieuse contre cette conspiration diabolique pour décourager l'ennemi est une chose nécessaire et obligatoire pour tous.