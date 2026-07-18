Le Guide suprême salue l’épopée irakienne et appelle à la poursuite de la résistance

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, a publié un message officiel à l’occasion des funérailles du défunt Guide, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei, en adressant ses remerciements et sa reconnaissance au peuple irakien, à ses oulémas, à ses tribus et à ses autorités pour l’accueil grandiose réservé au cortège funèbre du Leader martyr.

Message complet de Sa Sainteté l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique :

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Nous adressons nos salutations, nos hommages, nos marques de respect et notre profonde gratitude à la noble assemblée des éminentes sources d'imitation (marja'e taqlid), aux savants vénérés, aux professeurs et aux maîtres des séminaires théologiques et des universités, aux penseurs et aux distinguées élites, aux émirs et chefs de tribus, aux cheikhs des clans, aux notables des communautés, ainsi qu'au peuple grand, généreux et aimant, et aux jeunes fiers et honorables de la terre opprimée d'Irak.

Le peuple croyant d'Irak, qui jouit de l'immense bénédiction du voisinage et de l'hospitalité de la Famille de Dieu (que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur eux tous) dans les saints lieux (les atabât), fort d'un brillant passé culturel et d'un soutien spirituel et guidant tel que le représente la lumineuse et antique école théologique de Najaf-Ashraf, et fort également d'un parcours combatif au sein du front de la résistance, a créé, à l'occasion de l'accueil du grand leader martyr (que Dieu élève son rang), une épopée immense, pleine de sens et empreinte d'une ardente ferveur, tout comme l'a fait la nation iranienne.

L'Irak, depuis le jour où la bénie présence de notre Maître, le Commandeur des Croyants (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui), s'est posée sur sa terre, est devenu une terre bénie. Bien vite, ses habitants, avec une fierté sans faille, ont suspendu à leur cou le collier de l'amour et de la tutelle (wilaya) de cet Imam et de ses descendants purs (que la paix et le salut de Dieu soient sur eux tous). Les périodes de domination des tyrans et des gouvernants injustes sur cette terre n'ont jamais pu effacer le joyau pur de la tutelle et de l'amour pour la Famille immaculée (Ahl al-Bayt) des cœurs de ce peuple. C'est pourquoi, après la chute du régime baathiste, l'immense événement du pèlerinage de l'Arba'ïn a vu le jour et, puisqu'il jaillissait du plus profond de l'âme des croyants, il n'a cessé de s'étendre jour après jour. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque ce peuple a vu le fils opprimé et martyr du Commandeur des Croyants et du Maître des Martyrs (que la paix et le salut de Dieu soient sur eux deux), après des années d'éloignement apparent des saints lieux, venir cette fois-ci avec un corps semblable à celui de Hussein, de sa mère et de son frère, pour accomplir la circumambulation autour des mausolées illuminés, il l'a accueilli de tout son être.

Par ailleurs, ces funérailles de plusieurs millions de personnes, uniques en leur genre, pour le porte-étendard de la résistance, ont offert une manifestation parfaite de la solidarité, de la fraternité et de l'union d'intention entre les deux nations irakienne et iranienne. Sans aucun doute, les chefs de l'arrogance (l'impérialisme), le cœur rempli d'effroi, ont observé les images des scènes grandioses de cette immense assemblée en Irak et ont vu comment les investissements colossaux qu'ils avaient réalisés pour détruire les relations entre les deux peuples ont été réduits à néant et sont restés sans effet. Cette présence de plusieurs dizaines de millions de personnes, aussi bien en Iran qu'en Irak, à l'occasion des funérailles et de l'accompagnement de l'Imam mujahid martyr (que Dieu élève son rang), a inauguré un nouveau chapitre de l'éveil et de la capacité à agir pour modifier les équations préétablies par les oppresseurs. Désormais, le Grand Satan, l'Amérique criminelle, a compris que l'idée de poursuivre une présence paisible et hégémonique dans la région n'est qu'une illusion.

Bientôt, les bras ouverts du peuple généreux d'Irak, de ses tribus et de ses clans chaleureux et aimants, se tourneront à nouveau vers les pèlerins désireux d'accomplir l'Arba'ïn, y compris les foules qui effectueront ce pèlerinage au nom de Monsieur le Martyr de l'Iran. Ces retrouvailles seront imprégnées du souvenir de ces funérailles glorieuses et de ce grand homme qui a peut-être longtemps nourri dans son cœur le désir d'être honoré par une visite aux saints lieux. Et elles proclameront aux yeux de tous le slogan si plein de vérité : « L'amour de Hussein nous rassemble ». Et, s'il plaît à Dieu, la prière de notre Maître – que Dieu, exalté soit-Il, hâte sa noble réapparition – appellera la sécurité, la bénédiction et le progrès pour la nation irakienne ; par Sa grâce et Sa générosité.

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

2 Safar al-Muzaffar 1448 (hégire lunaire)

26 Tir 1405 (17 juillet 2026)

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