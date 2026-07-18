Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) :

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, a publié un message officiel à l’occasion de l’achèvement des funérailles du défunt Leader, l’ayatollah Sayyed Ali Khamenei. Dans ce texte, il a d’abord adressé ses remerciements à la nation iranienne, aux autorités religieuses, aux élites et à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cet événement grandiose.

La nation iranienne, grande et prodigieuse !

Que la paix, le salut et la gratitude soient sur vous, vous qui, par votre épopée unique et historique lors de la résurrection sans précédent qu’ont constituée les funérailles de Monsieur le Martyr de l’Iran, avez établi un nouveau seuil dans la manifestation de la mission prophétique (Be‘that) et de la volonté ferme de l’identité islamico-iranienne, en faisant preuve de reconnaissance, de loyauté, de clairvoyance et d’un amour extraordinaire pour le guide de la Oumma islamique et le leader martyr de la Révolution. La chaleur des cœurs brûlants, les yeux embués de larmes et les volontés inébranlables des foules de dizaines de millions de personnes et de dizaines de kilomètres de long à Téhéran, Qom, Machhad et dans les autres villes et villages, ont suscité l’admiration des amis de la nation iranienne et des peuples libres du monde, et ont plongé les ennemis arrogants de la nation iranienne dans la stupeur, la confusion, la colère et la terreur.

Parallèlement à cette épopée, les violations répétées des promesses du Grand Satan concernant le mémorandum signé entre les présidents de l’Iran et de l’Amérique ont une fois de plus prouvé à tous la vérité suivante : la signature du président américain est si dénuée de valeur et de crédibilité, et que l’oppression, l’hégémonie et la sauvagerie sont des composantes indissociables de la doctrine et de la pratique américaines. Aujourd’hui, le Grand Satan a une fois de plus dévoilé son vrai visage, sans masque, afin que cette sombre expérience de crime et de trahison constitue une autre preuve solide du mensonge, de l’irrationalité, de la malhonnêteté et de l’impureté de l’Amérique. Maintenant que l’ennemi américain cherche à attiser la guerre et à nous imposer des coûts plus lourds tout en s’enfonçant davantage dans l’ignominie, qu’il sache que la chère nation iranienne et le front de la résistance lui réservent des leçons inoubliables, dont les prouesses des combattants de l’Islam et le courage des habitants valeureux de la région du Sud, en ces jours-ci, ont montré des exemples éloquents.

Il est nécessaire de dire à vous, peuple fidèle et glorieux de l’Iran, que parmi les affaires les plus fondamentales en cette période critique figure l’insistance sur l’unité de parole et la sainte union à tous les niveaux – peuple et responsables – et dans tous les domaines, pour concrétiser les nobles idéaux de la Révolution islamique et assurer la dignité et l’indépendance de l’Iran bien-aimé, en particulier face à l’ennemi criminel et fourbe américain. Comme cela a été rappelé à maintes reprises et avec insistance auparavant, la préservation de l’unité et l’évitement de la discorde, des conflits politiques et de la mise en avant des différences sociales sont un devoir pour tous. Bien entendu, le rôle des responsables et des éléments dévoués et épris de la Révolution, de l’Imam et du Guide martyr dans la cohésion et l’intégrité du pays est plus important et plus crucial.

Sur cette base, la chère nation, en continuant d’avoir confiance en ses responsables dévoués dans les trois pouvoirs – dont les efforts pour le bien-être et le bonheur du peuple sont manifestes – restera vigilante et active sur le terrain pour garantir la sauvegarde des intérêts de l’Iran islamique. Il est possible que certaines personnes, avec une sincérité totale et par bienveillance, formulent des critiques à l’égard de la gestion de certains responsables. À mon avis, bien que cette sollicitude et cette inquiétude qu’ils éprouvent pour le système – comme pour eux-mêmes – constituent un capital précieux et soient en soi une chose souhaitable, ces chers, dont certains font partie des pionniers de la clairvoyance, doivent veiller à ce que cette approche, premièrement, ne fasse pas injustice à un innocent – car cela serait source de privation des bénédictions et des faveurs divines – et, deuxièmement, ne conduise pas à une rupture de l’unité et de la cohésion sociale ; car en préservant ces aspects, les critiques contribueront à la prospérité et à l’épanouissement des affaires. L’ennemi ne doit percevoir de notre part aucun signe de faiblesse, y compris celle-ci ; car chaque fois que nous observerons pleinement ces précautions, il sera contraint de battre en retraite.

Je tiens à exprimer une fois de plus ma sincère gratitude à chacun des chers citoyens, qui sont eux-mêmes en deuil du père martyr de la Oumma, et qui, malgré les difficultés, certaines contraintes et les épreuves rencontrées lors de l’immense événement des funérailles de Monsieur le Martyr de l’Iran, ont créé une épopée historique.

Je remercie également les éminentes sources d’imitation (marja‘e taqlid), les oulémas, les penseurs et les élites, les acteurs culturels, sociaux et politiques, ainsi que les actions et les efforts des institutions civiles et militaires, et la présence des responsables et des représentants du glorieux front de la résistance et des mouvements islamiques pleins d’honneur. J’espère que tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé, accompagné et témoigné de leur solidarité dans cette épopée historique, seront couverts par la grâce et la prière spéciale de notre Maître – que Dieu, exalté soit-Il, hâte sa noble réapparition (que Dieu hâte sa noble réapparition).

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

26 Tir 1405 (17 juillet 2026)

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