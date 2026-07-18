Washington met à nouveau en garde ses citoyens contre les voyages en Asie occidentale

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Département d'État américain, après son avertissement précédent concernant les voyages dans 23 pays du monde, a de nouveau invité ses ressortissants à reconsidérer leurs projets de voyage dans cette région en raison de la situation sécuritaire en Asie occidentale.

Le service consulaire du Département d'État américain, vendredi soir, heure locale, sans mentionner le rôle de Washington dans l'aggravation de l'insécurité régionale, a déclaré que, compte tenu de la montée des tensions, la situation sécuritaire en Asie occidentale reste complexe et que des évolutions imprévues sont possibles.