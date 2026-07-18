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Washington met à nouveau en garde ses citoyens contre les voyages en Asie occidentale

18 juillet 2026 - 10:15
Code d'info: 1841598
Source: ABNA
Washington met à nouveau en garde ses citoyens contre les voyages en Asie occidentale

Suite à l'escalade des tensions régionales, le Département d'État américain a de nouveau invité ses citoyens à reconsidérer leurs voyages en Asie occidentale ou leur transit par cette région.

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, le Département d'État américain, après son avertissement précédent concernant les voyages dans 23 pays du monde, a de nouveau invité ses ressortissants à reconsidérer leurs projets de voyage dans cette région en raison de la situation sécuritaire en Asie occidentale.

Le service consulaire du Département d'État américain, vendredi soir, heure locale, sans mentionner le rôle de Washington dans l'aggravation de l'insécurité régionale, a déclaré que, compte tenu de la montée des tensions, la situation sécuritaire en Asie occidentale reste complexe et que des évolutions imprévues sont possibles.

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