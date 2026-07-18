Selon l'agence de presse ABNA, les médias régionaux ont rapporté que, parallèlement à la montée des tensions dans la région et aux mouvements militaires américains en mer Rouge, des sirènes d'avertissement ont été activées dans la ville portuaire saoudienne de Yanbu.

Ces développements témoignent de la généralisation de l'insécurité résultant des politiques interventionnistes de Washington en Asie occidentale et constituent un avertissement sérieux pour les pays qui soutiennent ces politiques.

Aucun détail supplémentaire sur la raison de l'activation de ces systèmes d'alerte n'a encore été publié, mais cet événement a créé un climat sécuritaire extrêmement tendu sur la côte saoudienne.