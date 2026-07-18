L'armée frappe des dépôts de carburant américains et plusieurs ponts au Bahreïn

Selon l'agence de presse Mehr, le service de presse de l'armée a déclaré : « En réponse aux crimes de l'Amérique et en hommage à la mémoire des martyrs, en particulier des chers martyrs des régions du sud du pays, il y a quelques heures, lors de la quinzième phase de l'opération "Foudre", les drones destructeurs de l'armée de la République islamique d'Iran ont visé les "hangars et parkings d'avions", les "dépôts de carburant" de l'armée américaine sur la base du cheikh Issa, ainsi que plusieurs ponts au Bahreïn. »

La base aérienne du cheikh Issa, dans le sud de Bahreïn, est considérée comme l'un des centres opérationnels et logistiques les plus importants de l'armée de l'air et de la marine américaines, qui, en raison de ses installations et équipements critiques, sert de point d'appui pour les opérations américaines contre des cibles régionales, en particulier contre notre pays.

L'armée de la République islamique d'Iran, en rendant hommage à la mémoire des martyrs innocents des récents crimes de l'ennemi lâche, a souligné : « Le fier sud de l'Iran est une partie essentielle de la défense et de la résistance des vaillants habitants de cette région pendant les huit années de la guerre imposée et de leur résilience aujourd'hui face aux crimes de l'ennemi perfide. Nous sommes prêts à donner notre vie pour ces vaillants habitants et pour toute la grande nation iranienne, et nous sommes fiers de notre devoir de soldat pour défendre cette terre. »