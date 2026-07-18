Kepler : Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz à son plus bas niveau depuis 3 semaines

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, les données publiées par Kepler montrent que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a diminué au cours de la journée écoulée, avec seulement huit navires ayant traversé cette zone.

D'après ce rapport, le plus petit nombre de navires depuis trois semaines a traversé le détroit d'Ormuz au cours de la journée écoulée.

Il est à noter que les agressions américaines contre l'Iran dans la région du golfe Persique ont perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

La République islamique d'Iran a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait le contrôle du détroit et que les navires ne devaient emprunter que le couloir sûr déterminé par l'Iran. Par ailleurs, les conséquences de l'utilisation de voies alternatives, qui ouvrent la voie à une intervention militaire américaine dans la région, incombent aux navires contrevenants.